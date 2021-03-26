В Кремле ответили на вопрос о жалобах на систему здравоохранения в тюрьмах

В российских исправительных учреждениях существуют частные жалобы заключённых, однако о глобальных системных проблемах в этой отрасли Кремлю неизвестно. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, этот вопрос находится в компетенции ФСИН.

"Это не тема Администрации Президента, это вопрос ФСИН", — сказал он.

По словам представителя Кремля, частные жалобы в отношении лиц, находящихся под стражей, и осуждённых существуют, но о каких-то системных проблемах во ФСИН Кремлю неизвестно.

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