В Кремле ответили на вопрос о жалобах на систему здравоохранения в тюрьмах
Тема находится в ведении ФСИН, напомнили там.
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В российских исправительных учреждениях существуют частные жалобы заключённых, однако о глобальных системных проблемах в этой отрасли Кремлю неизвестно. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, этот вопрос находится в компетенции ФСИН.
"Это не тема Администрации Президента, это вопрос ФСИН", — сказал он.
По словам представителя Кремля, частные жалобы в отношении лиц, находящихся под стражей, и осуждённых существуют, но о каких-то системных проблемах во ФСИН Кремлю неизвестно.
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