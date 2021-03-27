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Путин направил соболезнования президенту Египта в связи с трагедией с поездами

В жутком столкновении погибло более 30 человек и пострадало более 100.

27 марта 2021, 08:01
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/SamarSamir86" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Samar Samir</a></p>

Фото © Twitter / Samar Samir

Президент России Владимир Путин направил соболезнования своему египетскому коллеге Абдул-Фаттаху Саиду Хусейну Ас-Сиси в связи с железнодорожной катастрофой в провинции Сохаг. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф рассказывал, что трагедия произошла 26 марта. В результате аварии три вагона оказались перевёрнуты. Сразу сообщалось о 32 погибших и 60 пострадавших, однако позже число получивших травмы увеличилось до 108 человек. Момент столкновения попал на видео.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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