Путин направил соболезнования президенту Египта в связи с трагедией с поездами
В жутком столкновении погибло более 30 человек и пострадало более 100.
Фото © Twitter / Samar Samir
Президент России Владимир Путин направил соболезнования своему египетскому коллеге Абдул-Фаттаху Саиду Хусейну Ас-Сиси в связи с железнодорожной катастрофой в провинции Сохаг. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что трагедия произошла 26 марта. В результате аварии три вагона оказались перевёрнуты. Сразу сообщалось о 32 погибших и 60 пострадавших, однако позже число получивших травмы увеличилось до 108 человек. Момент столкновения попал на видео.
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