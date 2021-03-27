Путин направил соболезнования президенту Египта в связи с трагедией с поездами

Президент России Владимир Путин направил соболезнования своему египетскому коллеге Абдул-Фаттаху Саиду Хусейну Ас-Сиси в связи с железнодорожной катастрофой в провинции Сохаг. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал, что трагедия произошла 26 марта. В результате аварии три вагона оказались перевёрнуты. Сразу сообщалось о 32 погибших и 60 пострадавших, однако позже число получивших травмы увеличилось до 108 человек. Момент столкновения попал на видео.

Авторы