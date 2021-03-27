Подкомиссия по тарифному регулированию поддержала инициативу о продлении пошлин на подсолнечник

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила инициативу Минсельхоза, согласно которой предлагается установить ставку экспортной пошлины на семена подсолнечника в размере 50%, но не менее $320 за тонну. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Такую меру предлагается ввести в срок с 1 июля 2021 года по 2 сентября 2022 года. Уточняется, что это решение "направлено на сохранение необходимого объёма соответствующей продукции на внутреннем рынке", а также на защиту россиян от скачков цен на международной торговой площадке и стабилизацию розничных цен в РФ.

Кроме того, согласно решению подкомиссии, продление вывозной таможенной пошлины в отношении семян рапса в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну на аналогичный срок признано целесообразным.

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