Эксперт оценил потери от госрегулирования цен на подсолнечное масло: Намного меньшие, чем могли бы быть
Михаил Мальцев поблагодарил правительство за то, что не была введена экспортная пошлина.
Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл
Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев в беседе с Лайфом оценил потери от госрегулирования цен на подсолнечное масло. По словам эксперта, они составили 7,5 миллиарда рублей, но были частично компенсированы за счёт доходов от экспорта продукции и в целом оказались намного меньше, чем те, которые могли бы быть при вводе экспортной пошлины.
"Это намного меньшие потери, чем те, которые могли быть, если бы ввели экспортную пошлину на подсолнечное масло на фоне высоких запасов по дорогим ценам, которые были сформированы переработчиками. И если бы были введены пошлины на экспорт подсолнечного масла, по сути это было бы налогом с оборота и для отрасли это было бы катастрофически", — сказал он.
Мальцев поблагодарил правительство, что это не было сделано.
Напомним, в декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин потребовал решить вопрос с ростом цен на продукты. Он заявил, что повышение стоимости некоторых товаров никак не связано с пандемией коронавируса, после чего премьер Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен. Позднее правительство представило план по снижению цен на продукты.
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