Эксперт оценил потери от госрегулирования цен на подсолнечное масло: Намного меньшие, чем могли бы быть

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев в беседе с Лайфом оценил потери от госрегулирования цен на подсолнечное масло. По словам эксперта, они составили 7,5 миллиарда рублей, но были частично компенсированы за счёт доходов от экспорта продукции и в целом оказались намного меньше, чем те, которые могли бы быть при вводе экспортной пошлины.

"Это намного меньшие потери, чем те, которые могли быть, если бы ввели экспортную пошлину на подсолнечное масло на фоне высоких запасов по дорогим ценам, которые были сформированы переработчиками. И если бы были введены пошлины на экспорт подсолнечного масла, по сути это было бы налогом с оборота и для отрасли это было бы катастрофически", — сказал он.