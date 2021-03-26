Путин вспомнил, как упал с лошади и совершил реальный кульбит

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" вспомнил про своё падение с лошади. В беседе с представительницей краснодарского ипподрома глава государства признался, что очень любит этих животных и падать было "достаточно комфортно".

"Меня один раз снимали, я тренировался, и так получилось, что лошадь перед барьером встала и я сделал такой кульбит, вот просто реальный кульбит", — поделился Путин.

Президент отметил, что предложил снимавшему процесс оператору сохранить видео.

"Первый раз, когда я услышал от него такой ответ: "Я сотру немедленно", — вспомнил Путин.

Напомним, ранее глава государства в интервью режиссёру Оливеру Стоуну для его фильма уже рассказывал о своём падении с лошади. Президент отметил, что "летел через голову".

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