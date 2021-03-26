"Там реально эпидемия": Названы две самые опасные страны, из которых в Россию могут привезти новые штаммы ковида

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, из каких стран в Россию могут завезти новые штаммы коронавируса. По его словам, ситуация с ковидом в этих государствах оставляет желать лучшего.

"Германия сейчас находится на третьей волне коронавируса, и там реально у них эпидемия. С Германией авиасообщение опасно. То же самое — с Венесуэлой", — сказал медик в беседе с Ura.ru.

Врач отметил, что Венесуэла не только находится на пике ухудшения эпидемиологической ситуации, но и является распространителем "бразильского" штамма коронавируса, который в России пока не регистрировали. Специалист посоветовал перед поездкой сделать прививку и добавил, что вакцина "Спутник V" хорошо зарекомендовала себя в защите от мутаций вируса.

Напомним, накануне стало известно, что Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Узбекистаном, Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой. Также ожидается увеличение числа регулярных рейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ.

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