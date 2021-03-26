Лукашенко приказал белорусским учёным создать "самую лучшую" вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки

Белорусская вакцина от ковида должна быть самой лучшей. Это является делом чести руководителей Минздрава и Национальной академии наук. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко на встрече с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем. Об этом сообщает БелТА.

"Отечественная вакцина — дело чести Гусакова (глава Национальной академии наук Белоруссии. — Прим. Лайфа) и Пиневича, Минздрава и Национальной академии наук, в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую — потому что опыт уже есть. И у россиян, и у европейцев, и у китайцев, у индусов. Много кто уже производит эти вакцины. Мы уже кое-что знаем, мы не на голом месте это делаем", — заявил Лукашенко.

Глава государства сообщил, что китайские коллеги могут при необходимости помочь в создании белорусской вакцины. В настоящее время в стране используются разработки из России и Китая.

Напомним, ранее в Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины от коронавируса "Спутник V". А прививочную кампанию страна начала в конце декабря прошлого года. Это произошло после того, как в Белоруссию прибыла первая крупная партия российского препарата.

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