Врач напугал владельцев AirPods, показав, что стало с ушами пациента из-за их использования

Иногда слишком хорошо — это уже плохо, сказал в видео доктор-отоларинголог, и его зрители теперь вынуждены с ним согласиться. Доктор Сина Джурабчи из Флориды, США, в своём тиктоке рассказывает об интересных случаях из практики, развенчивает мифы и даёт советы по здоровью. И в этот раз в одном из роликов он упомянул наушники AirPods, которые гораздо удобнее своих проводных коллег, из-за чего многие люди предпочитают совсем не вынимать их из ушей. И очень зря.

Видео © TikTok / doctor.sina

Мужчина опубликовал видео с пациентом, который обратился к нему с проблемой. В последнее время он стал хуже слышать, а когда доктор заглянул ему в уши, то сразу понял причину. Пациент постоянно носил AirPods, из-за чего в его ушных каналах развился грибок и образовалась серная пробка. И всю эту омерзительную субстанцию доктору Джурабчи пришлось доставать при помощи инструментов.

Фото © TikTok / doctor.sina

Мужчина пояснил, что такая проблема очень часто встречается у любителей наушников и берушей. Они плотно закупоривают каналы, отчего там повышается влажность и скапливается сера — идеальное место для грибка. Лечить его непросто — нужно сперва достать образование, а затем избавиться от остатков, прокапав курс медикаментов, пишет Buzzfeed.

Фото © Instagram / doctor.sina_

Я очень советую делать перерывы по десять минут, ведь ваши уши устают так же, как и колени с икрами во время бега! Придерживайтесь правила 60 на 60 — слушайте музыку на громкости в 60% и не дольше часа. Долгое прослушивание тоже влияет на здоровье и может привести к потере слуха Доктор Сина Джурабчи

Этот ролик в "Тиктоке" посмотрели почти 37 млн раз, и пользователи Сети в комментариях в ужасе осознавали, что смотрят его в AirPods. "Блин, где мои обычные наушники?!", "Как хорошо, что я пользуюсь накладными...", "Не выкладывайте это в "Фейсбук", не дай бог моя мама увидит!" — устроили меломаны панику под видео.

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