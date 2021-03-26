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Разработчик "Спутника V" оценил число заражений ковидом после обеих прививок

Александр Гинцбург отметил, что человек считается полностью защищённым спустя три недели после получения второго компонента вакцины.

26 марта 2021, 13:03
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Случаи заболевания коронавирусом после введения обеих компонентов вакцины "Спутник V" единичны. Об этом заявил глава разработавшего препарат центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи у прошедших вакцинацию двумя компонентами", — отметил специалист в беседе с журналистами.

Гинцбург добавил, что человек считается вакцинированным и полностью защищённым лишь спустя три недели после введения второго компонента препарата. При этом у молодых иммунитет формируется быстрее, чем у пожилых.

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Академик РАН призвал россиян продолжать носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки в том числе между введением первой и второй доз, а также спустя три недели после получения второй дозы.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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