Разработчик "Спутника V" оценил число заражений ковидом после обеих прививок
Александр Гинцбург отметил, что человек считается полностью защищённым спустя три недели после получения второго компонента вакцины.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Случаи заболевания коронавирусом после введения обеих компонентов вакцины "Спутник V" единичны. Об этом заявил глава разработавшего препарат центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи у прошедших вакцинацию двумя компонентами", — отметил специалист в беседе с журналистами.
Гинцбург добавил, что человек считается вакцинированным и полностью защищённым лишь спустя три недели после введения второго компонента препарата. При этом у молодых иммунитет формируется быстрее, чем у пожилых.
Академик РАН призвал россиян продолжать носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки в том числе между введением первой и второй доз, а также спустя три недели после получения второй дозы.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
Выбор редакции
Разработчики "Спутника V" ответили Макрону на слова о "мировой войне" из-за вакцин и России
Лукашенко приказал белорусским учёным создать "самую лучшую" вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки
Поставки индийской вакцины от ковида на Украину остановлены
Повышение ключевой ставки в Минфине сравнили с холодным душем
Врач напугал владельцев AirPods, показав, что стало с ушами пациента из-за их использования
Комментариев: 0