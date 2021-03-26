Разработчик "Спутника V" оценил число заражений ковидом после обеих прививок

Случаи заболевания коронавирусом после введения обеих компонентов вакцины "Спутник V" единичны. Об этом заявил глава разработавшего препарат центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи у прошедших вакцинацию двумя компонентами", — отметил специалист в беседе с журналистами.

Гинцбург добавил, что человек считается вакцинированным и полностью защищённым лишь спустя три недели после введения второго компонента препарата. При этом у молодых иммунитет формируется быстрее, чем у пожилых.

Академик РАН призвал россиян продолжать носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки в том числе между введением первой и второй доз, а также спустя три недели после получения второй дозы.

Авторы