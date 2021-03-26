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В Волгограде умерла "самая толстая женщина России", несмотря на поразительные перемены во внешности

Наталье удалось круто изменить свою жизнь, но та трагически оборвалась.

26 марта 2021, 12:40

Фото © VK / Наталья Фролова

Наталья Руденко прославилась как "самая толстая женщина России". Ещё два года назад, в 36 лет, она весила 280 килограммов при росте 166 сантиметров. Однако волгоградка смогла выйти замуж и совершить удивительную трансформацию, сбросив 150 килограммов.

Фото © V1.RU

Фото © V1.RU

Сначала я просто не верила в своё похудение. Я видела, что цифры на весах становятся всё меньше, но никак не осознавала это. Не могла понять, не могла взять себя в руки и убеждала саму себя: наверное, всё это временно. Но дальше я поверила и сказала: "Нет, дорогая, ты худеешь. Всё хорошо. Иди вперёд, ты действительно худеешь"

Наталья Руденко

Фото © VK / Наталья Фролова

Фото © VK / Наталья Фролова

Но вскоре пришла другая беда. Осенью 2020-го 38-летняя Наталья заразилась коронавирусом. Сначала она даже не подозревала о страшном диагнозе и усталость списывала на нехватку витаминов. Но потом вскрылась правда. Болезнь протекала очень трудно.

Старалась беречься. Но не убереглась. Переносила очень тяжело, хоть и оставалась дома. По правде говоря, я просто умирала, настолько было тяжело

Наталья Руденко

Фото © VK / Наталья Фролова

Фото © VK / Наталья Фролова

Казалось, страшный недуг удалось победить. Но ослабленный организм Натальи дал сбой, и она скончалась. По словам родственников, женщина не смогла перенести последствий коронавируса, пишет V1.RU. "Сначала она лежала в 16-й больнице, потом в 22-й, и у неё нашли дырку в лёгких. Потом её экстренно перевезли в областную больницу, где она и умерла", — рассказали убитые горем близкие.

Мама "самого толстого мальчика в мире" рассказала, что происходило с ним перед смертью

Мама "самого толстого мальчика в мире" рассказала, что происходило с ним перед смертью

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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