В Волгограде умерла "самая толстая женщина России", несмотря на поразительные перемены во внешности

Сначала я просто не верила в своё похудение. Я видела, что цифры на весах становятся всё меньше, но никак не осознавала это. Не могла понять, не могла взять себя в руки и убеждала саму себя: наверное, всё это временно. Но дальше я поверила и сказала: "Нет, дорогая, ты худеешь. Всё хорошо. Иди вперёд, ты действительно худеешь"

Наталья Руденко