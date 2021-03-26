В Волгограде умерла "самая толстая женщина России", несмотря на поразительные перемены во внешности
Наталье удалось круто изменить свою жизнь, но та трагически оборвалась.
Наталья Руденко прославилась как "самая толстая женщина России". Ещё два года назад, в 36 лет, она весила 280 килограммов при росте 166 сантиметров. Однако волгоградка смогла выйти замуж и совершить удивительную трансформацию, сбросив 150 килограммов.
Фото © V1.RU
Сначала я просто не верила в своё похудение. Я видела, что цифры на весах становятся всё меньше, но никак не осознавала это. Не могла понять, не могла взять себя в руки и убеждала саму себя: наверное, всё это временно. Но дальше я поверила и сказала: "Нет, дорогая, ты худеешь. Всё хорошо. Иди вперёд, ты действительно худеешь"
Но вскоре пришла другая беда. Осенью 2020-го 38-летняя Наталья заразилась коронавирусом. Сначала она даже не подозревала о страшном диагнозе и усталость списывала на нехватку витаминов. Но потом вскрылась правда. Болезнь протекала очень трудно.
Старалась беречься. Но не убереглась. Переносила очень тяжело, хоть и оставалась дома. По правде говоря, я просто умирала, настолько было тяжело
Казалось, страшный недуг удалось победить. Но ослабленный организм Натальи дал сбой, и она скончалась. По словам родственников, женщина не смогла перенести последствий коронавируса, пишет V1.RU. "Сначала она лежала в 16-й больнице, потом в 22-й, и у неё нашли дырку в лёгких. Потом её экстренно перевезли в областную больницу, где она и умерла", — рассказали убитые горем близкие.
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