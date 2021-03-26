Путин рассказал про смерть знакомого от коронавируса
Мужчина жил в Латвии.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин рассказал про смерть своего знакомого от коронавируса. Это произошло на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".
"Не могу не сказать, меня лично затронула (пандемия. — Прим. Лайфа). Один знакомый, мой коллега бывший-бывший. Жил в Латвии почти всю жизнь, заболел ковидом. Выяснилось, что в главном латвийском центре МРТ даже нет, только старый рентген, который не может показать уровень поражения лёгких, лекарств нет, ничего нет. Говорят: мы в очереди стоим, нам обещали, ничего нет", — сказал глава государства.
Путин отметил, что предлагалось вывести мужчину в Москву и было сделано всё для этого, но в итоге не получилось — и человек умер.
"Вот уровень организации здравоохранения", — заключил президент.
Напомним, сам Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции 23 марта. Какому именно препарату глава государства отдал своё предпочтение, в Кремле не уточнили, однако добавили, что через несколько недель президента ждёт второй компонент вакцины.
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