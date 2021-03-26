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Посол Италии попросил российские власти убрать сыр пармезан из списка контрсанкций

По его словам, Роспотребнадзор уже занимается этим вопросом.

26 марта 2021, 11:49
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко / Гавриил Григоров

Включение пармезана в список контрсанкций является технической ошибкой, которую нужно исправить. Об этом заявил в беседе с Forbes посол Италии в России Паскуале Терраччано.

"Все эти годы я настаивал на том, что мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идёт о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включён в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы. Сейчас Роспотребнадзор изучает этот вопрос", — рассказал Терраччано.

Терраччано отметил, что контрсанкции являются оправданными мерами, поскольку "должен быть симметричный ответ". Но исправление такой технической ошибки было бы хорошим жестом, улучшающим двусторонние отношения.

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Напомним, что Россия ранее ввела продэмбарго в ответ на санкции западных стран. Запрет касается импорта продуктов из США, Австралии, Канады, стран Евросоюза и других государств. В ноябре прошлого года запрет был продлён до конца 2021 года.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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