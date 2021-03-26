Посол Италии попросил российские власти убрать сыр пармезан из списка контрсанкций

Включение пармезана в список контрсанкций является технической ошибкой, которую нужно исправить. Об этом заявил в беседе с Forbes посол Италии в России Паскуале Терраччано.

"Все эти годы я настаивал на том, что мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идёт о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включён в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы. Сейчас Роспотребнадзор изучает этот вопрос", — рассказал Терраччано.

Терраччано отметил, что контрсанкции являются оправданными мерами, поскольку "должен быть симметричный ответ". Но исправление такой технической ошибки было бы хорошим жестом, улучшающим двусторонние отношения.

Напомним, что Россия ранее ввела продэмбарго в ответ на санкции западных стран. Запрет касается импорта продуктов из США, Австралии, Канады, стран Евросоюза и других государств. В ноябре прошлого года запрет был продлён до конца 2021 года.

Авторы