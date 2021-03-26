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Белоруссия определилась с новой песней для Евровидения

Предыдущую организаторы сочли политизированной и забраковали.

26 марта 2021, 11:41
<p>Фото © <a href="https://galasyzmesta.by/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">galasyzmesta.by</a></p>

Фото © galasyzmesta.by

Глава "Белтелерадиокомпании" Иван Эйсмонт объявил, что новая песня для конкурса Евровидение будет выбрана в ближайшее время и представлена на следующей неделе. Об этом пишет РИА "Новости".

Напомним, ранее для участия в мероприятии от Белоруссии была выбрана группа "Галасы ЗМеста" (Galasy ZMesta) с композицией "Я научу тебя". Текст песни оказался достаточно провокационным и неоднозначным, организаторы посчитали композицию политизированной и не допустили её до конкурса.

"Группа предложила выбор из двух новых песен. Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сведённом виде отправлена в Европейский вещательный союз", — отметил Эйсмонт.

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Название песни глава "Белтелерадиокомпании" не уточнил, а также не привёл никаких подробностей о ней.

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Композиция от России для Евровидения также вызывает широкие обсуждения в обществе. Напомним, что представлять РФ на конкурсе будет Манижа с песней Russian Woman. Она не понравилась многим общественным деятелям, например Владимиру Жириновскому и Юрию Лозе. А Виталий Милонов и вовсе поспорил на депутатскую зарплату, что артистка не войдёт в тройку. Всего в конкурсе, который пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме, примет участие 41 страна.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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