Белоруссия определилась с новой песней для Евровидения
Предыдущую организаторы сочли политизированной и забраковали.
Фото © galasyzmesta.by
Глава "Белтелерадиокомпании" Иван Эйсмонт объявил, что новая песня для конкурса Евровидение будет выбрана в ближайшее время и представлена на следующей неделе. Об этом пишет РИА "Новости".
Напомним, ранее для участия в мероприятии от Белоруссии была выбрана группа "Галасы ЗМеста" (Galasy ZMesta) с композицией "Я научу тебя". Текст песни оказался достаточно провокационным и неоднозначным, организаторы посчитали композицию политизированной и не допустили её до конкурса.
"Группа предложила выбор из двух новых песен. Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сведённом виде отправлена в Европейский вещательный союз", — отметил Эйсмонт.
Название песни глава "Белтелерадиокомпании" не уточнил, а также не привёл никаких подробностей о ней.
Композиция от России для Евровидения также вызывает широкие обсуждения в обществе. Напомним, что представлять РФ на конкурсе будет Манижа с песней Russian Woman. Она не понравилась многим общественным деятелям, например Владимиру Жириновскому и Юрию Лозе. А Виталий Милонов и вовсе поспорил на депутатскую зарплату, что артистка не войдёт в тройку. Всего в конкурсе, который пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме, примет участие 41 страна.
Лента новостей
Выбор редакции
Милонов поспорил на депутатскую зарплату, что Манижа не войдёт в тройку на Евровидении
Засудивший Моргенштерна автор песни "Путин — молодец" теперь решил взяться за Егора Крида
Посол Италии попросил российские власти убрать сыр пармезан из списка контрсанкций
Путин: 5 млн человек приняли участие в мероприятиях АНО "Россия — страна возможностей"
"Прятала руки из-за синяков": подруга убитой королевы красоты рассказала о побоях в её семье
Комментариев: 0