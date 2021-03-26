Белоруссия определилась с новой песней для Евровидения

Глава "Белтелерадиокомпании" Иван Эйсмонт объявил, что новая песня для конкурса Евровидение будет выбрана в ближайшее время и представлена на следующей неделе. Об этом пишет РИА "Новости".

"Группа предложила выбор из двух новых песен. Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сведённом виде отправлена в Европейский вещательный союз", — отметил Эйсмонт.

Название песни глава "Белтелерадиокомпании" не уточнил, а также не привёл никаких подробностей о ней.

Композиция от России для Евровидения также вызывает широкие обсуждения в обществе. Напомним, что представлять РФ на конкурсе будет Манижа с песней Russian Woman. Она не понравилась многим общественным деятелям, например Владимиру Жириновскому и Юрию Лозе. А Виталий Милонов и вовсе поспорил на депутатскую зарплату, что артистка не войдёт в тройку. Всего в конкурсе, который пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме, примет участие 41 страна.

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