Захарова испытала шок от срежиссированной пресс-конференции Байдена

В МИД РФ отреагировали на первую официальную пресс-конференцию Джо Байдена, в ходе которой он практически не коснулся вопросов России. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, брифинг выглядел шокирующе искусственно, будто его кто-то срежиссировал.

"Очевидно, что конференция была срежиссирована. Лично меня это шокировало, не скрою. Я не ожидала, что в США на таком уровне могут быть проведены по-настоящему смонтированные информационные акции", — призналась дипломат на брифинге в Москве.

Она напомнила, что Запад всё время твердит о том, как важно уважать свободу слова и избегать любых проявлений нечистоплотности в работе со СМИ.

"Странно видеть всё вышеперечисленное со стороны Вашингтона", — добавила она.

К слову, в Кремле к отсутствию вопросов о России на пресс-конференции Байдена отнеслись положительно. По словам Пескова, этот "симптом" может свидетельствовать о "ремиссии" в русофобских припадках Запада.

Напомним, что в ходе своей пресс-конференции Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году. Он со смехом признался, что соскучился по своему предшественнику Дональду Трампу, и рассказал, что в настоящее время вице-президент Камала Харрис проделывает большую работу и будет участвовать в выборах вместе с ним.

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