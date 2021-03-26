Захарова испытала шок от срежиссированной пресс-конференции Байдена
По мнению представителя МИД, брифинг больше напоминал смонтированную информационную акцию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
В МИД РФ отреагировали на первую официальную пресс-конференцию Джо Байдена, в ходе которой он практически не коснулся вопросов России. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, брифинг выглядел шокирующе искусственно, будто его кто-то срежиссировал.
"Очевидно, что конференция была срежиссирована. Лично меня это шокировало, не скрою. Я не ожидала, что в США на таком уровне могут быть проведены по-настоящему смонтированные информационные акции", — призналась дипломат на брифинге в Москве.
Она напомнила, что Запад всё время твердит о том, как важно уважать свободу слова и избегать любых проявлений нечистоплотности в работе со СМИ.
"Странно видеть всё вышеперечисленное со стороны Вашингтона", — добавила она.
К слову, в Кремле к отсутствию вопросов о России на пресс-конференции Байдена отнеслись положительно. По словам Пескова, этот "симптом" может свидетельствовать о "ремиссии" в русофобских припадках Запада.
Напомним, что в ходе своей пресс-конференции Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году. Он со смехом признался, что соскучился по своему предшественнику Дональду Трампу, и рассказал, что в настоящее время вице-президент Камала Харрис проделывает большую работу и будет участвовать в выборах вместе с ним.
Выбор редакции
Российский МИД посоветовал генсеку НАТО заняться проблемами в странах альянса
Посол России в США снова прибыл в МИД
Байдена уличили в использовании шпаргалок во время первой пресс-конференции
Закредитованность россиян достигла рекордных 11,7%
В Египте при столкновении пассажирских поездов более 30 человек погибли и 60 пострадали — видео
Комментариев: 0