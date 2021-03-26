В Москве рабочий сорвался со строящейся эстакады, пролетел 20 метров и приземлился на трамвай — видео

В Москве рабочий упал на трамвай со строящейся эстакады. Видео с места событий прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение LiмeCorr (можно скачать для iOS и Android)

В Москве рабочий упал со строящейся эстакады северо-восточной хорды прямо на трамвай. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места инцидента.

Всё случилось в девять утра на северо-востоке столицы. 60-летний мужчина рухнул с 20-метровой высоты на трамвай № 17, перекатившись на встречные пути.

Пострадавшего доставили в экстренную реанимацию института имени Склифосовского. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Причины падения мужчины пока не известны, за его жизнь продолжают бороться врачи.

Ранее в Москве на многоуровневой парковке по улице Подвойского баллон с пеной взорвался в руках рабочих.

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