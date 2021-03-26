В Москве рабочий сорвался со строящейся эстакады, пролетел 20 метров и приземлился на трамвай — видео
За жизнь мужчины борются в институте Склифосовского.
Фото © LIFE
В Москве рабочий упал со строящейся эстакады северо-восточной хорды прямо на трамвай. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места инцидента.
Всё случилось в девять утра на северо-востоке столицы. 60-летний мужчина рухнул с 20-метровой высоты на трамвай № 17, перекатившись на встречные пути.
Пострадавшего доставили в экстренную реанимацию института имени Склифосовского. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Причины падения мужчины пока не известны, за его жизнь продолжают бороться врачи.
На Кубани автокран опрокинулся из-за перевеса и придавил выпрыгнувшего из кабины рабочего — видео 18+
Ранее в Москве на многоуровневой парковке по улице Подвойского баллон с пеной взорвался в руках рабочих.
Выбор редакции
Четыре легковушки друг за другом врезались в грузовик на МКАД — видео момента ДТП
Глава Калужской области выразил соболезнования родным лётчиков, погибших при ЧП с бомбардировщиком Ту-22М3
В Подмосковье экс-полицейский насиловал 12-летнего пасынка
Путин: 5 млн человек приняли участие в мероприятиях АНО "Россия — страна возможностей"
"Прятала руки из-за синяков": подруга убитой королевы красоты рассказала о побоях в её семье
Комментариев: 0