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Байдена уличили в использовании шпаргалок во время первой пресс-конференции

На них были тезисы по главным темам и список журналистов.

26 марта 2021, 11:03

Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci

Президент США Джо Байден на прошедшей накануне пресс-конференции пользовался подготовленными заранее шпаргалками, которые помогали ему ориентироваться в ключевых темах обсуждения. Об этом сообщает телеканал Fox News.

На фотографиях, сделанных корреспондентами во время брифинга, видно, что американский лидер держит перед собой листы, на которых указаны тезисы по теме "Инфраструктура". В одном из пунктов говорилось о том, что Китай тратит на инфраструктуру в три раза больше, чем США.

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Среди других шпаргалок был замечен лист с аккредитованными на мероприятие журналистами, некоторые из них были обведены в кружок. Всего пресс-конференцию посетили представители 25 различных СМИ, в основном одобренных самим Байденом.

Прошедший 25 марта брифинг главы Белого дома стал его первой пресс-конференцией в должности президента Соединённых Штатов. В ходе беседы с журналистами Байден поставил новую цель по вакцинации населения против коронавируса, а также заявил о планах баллотироваться на второй срок.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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