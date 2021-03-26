В Подмосковье экс-полицейский насиловал 12-летнего пасынка
Страшная правда раскрылась в ходе расследования дела о взятке, из-за чего мужчине и пришлось уволиться из органов.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Бывший сотрудник МУ МВД России "Балашихинское" задержан по подозрению в изнасиловании собственного 12-летнего пасынка. Как выяснил Лайф, по делу также проходит мать ребёнка. Она вместе с сожителем мучила мальчика и снимала происходящее на телефон.
"По нему тюрьма плачет": Лайф узнал о разгульной жизни предполагаемого насильника, расправившегося со школьницей в Удмуртии
Страшная правда раскрылась в ходе расследования уголовного дела о взятке, возбуждённого против того же полицейского. В ходе следствия было установлено, что подозреваемый вымогал у гражданки 300 тысяч рублей за невнесение в протокол обыска изъятых наркотических средств. Старший лейтенант был признан виновным и приговорён к выплате штрафа, но ещё до вынесения приговора он уволился из органов по собственному желанию, не дожидаясь, когда его выгонят по отрицательным мотивам.
Телефон, судя по всему, был изъят в ходе коррупционного расследования, и в нём совершенно случайно обнаружили жуткие видео. Экс-полицейский и его сожительница были задержаны. Против них возбудили дела по тяжёлым статьям: "Насильственные действия сексуального характера" (в отношении ребёнка), "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" и "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов".
В Уфе отложили приговор обвинённому в изнасиловании многодетному отцу — судебное следствие возобновилось
Напомним, что в конце прошлого года на Урале отменили приговор полицейским, осуждённым за групповое изнасилование. Сама история произошла в августе 2019 года. По версии следствия, 22-летнюю девушку оперативники изнасиловали в автозаке, воспользовавшись своим служебным положением. Обвиняемые были задержаны сотрудниками Управления собственной безопасности УМВД РФ по Свердловской области, а впоследствии их уволили.
Выбор редакции
Пропагандировала фашизм: в отношении матери девочек-маугли из Подмосковья завели дело о возбуждении ненависти
Оборонялись стулом и пистолетом: нападение буйного пациента на медиков и полицейских в Подмосковье попало на видео
В Египте при столкновении пассажирских поездов более 30 человек погибли и 60 пострадали — видео
Как королева красоты Новодвинска до последнего верила в любовь, пока её не обезглавил сожитель
Закредитованность россиян достигла рекордных 11,7%
Комментариев: 0