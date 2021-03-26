В Подмосковье экс-полицейский насиловал 12-летнего пасынка

Бывший сотрудник МУ МВД России "Балашихинское" задержан по подозрению в изнасиловании собственного 12-летнего пасынка. Как выяснил Лайф, по делу также проходит мать ребёнка. Она вместе с сожителем мучила мальчика и снимала происходящее на телефон.

Страшная правда раскрылась в ходе расследования уголовного дела о взятке, возбуждённого против того же полицейского. В ходе следствия было установлено, что подозреваемый вымогал у гражданки 300 тысяч рублей за невнесение в протокол обыска изъятых наркотических средств. Старший лейтенант был признан виновным и приговорён к выплате штрафа, но ещё до вынесения приговора он уволился из органов по собственному желанию, не дожидаясь, когда его выгонят по отрицательным мотивам.

Телефон, судя по всему, был изъят в ходе коррупционного расследования, и в нём совершенно случайно обнаружили жуткие видео. Экс-полицейский и его сожительница были задержаны. Против них возбудили дела по тяжёлым статьям: "Насильственные действия сексуального характера" (в отношении ребёнка), "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" и "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов".

Напомним, что в конце прошлого года на Урале отменили приговор полицейским, осуждённым за групповое изнасилование. Сама история произошла в августе 2019 года. По версии следствия, 22-летнюю девушку оперативники изнасиловали в автозаке, воспользовавшись своим служебным положением. Обвиняемые были задержаны сотрудниками Управления собственной безопасности УМВД РФ по Свердловской области, а впоследствии их уволили.

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