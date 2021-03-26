Дело об убийстве Япончика рассмотрит суд присяжных

Суд присяжных рассмотрит уголовное дело в отношении двух обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, также известного как Япончик. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"26 марта 2021 года в Московском городском суде прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении Джанашия Д.Х., Шадания М.Х.", — заявили в Мосгорсуде.

Напомним, что Вячеслав Иваньков был убит вечером 28 июля 2009 года. Считается, что основным мотивом этого являлась личная неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между ними начался ещё в 80-е годы, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области.