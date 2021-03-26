Четыре легковушки друг за другом врезались в грузовик на МКАД — видео момента ДТП
Всего в массовой аварии участвовало шесть машин — пострадал также эвакуатор, который приехал забрать грузовик.
Четыре легковушки друг за другом врезались в грузовик на МКАД. Видео LIFE
ДТП с участием шести авто произошло на МКАД возле Новорижского шоссе ночью 26 марта. Видео с моментом столкновения оказалось в распоряжении Лайфа.
На трассе сломался грузовик, к нему выехал эвакуатор, но увезти не успел — в авто друг за другом врезались четыре легковушки, одна из них перевернулась. Но обошлось без пострадавших.
А 23 марта в Москве произошло резонансное ДТП со смертельным исходом: водитель "мерседеса" сбил двух женщин на тротуаре и сбежал с места аварии. Обе пострадавшие в результате ДТП скончались. Сперва под подозрение попал 23-летний собственник авто, однако позже оказалось, что машину он без переоформления продал своему знакомому, который и находился в момент аварии за рулём. 25 марта виновника ДТП арестовали.
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