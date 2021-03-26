Четыре легковушки друг за другом врезались в грузовик на МКАД — видео момента ДТП

Четыре легковушки друг за другом врезались в грузовик на МКАД. Видео LIFE

ДТП с участием шести авто произошло на МКАД возле Новорижского шоссе ночью 26 марта. Видео с моментом столкновения оказалось в распоряжении Лайфа.

На трассе сломался грузовик, к нему выехал эвакуатор, но увезти не успел — в авто друг за другом врезались четыре легковушки, одна из них перевернулась. Но обошлось без пострадавших.