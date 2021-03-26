В Евросоюзе призвали освободить Навального

Ранее защитники блогера заявили, что их не пустили на свидание с ним . Также юристы рассказали, что блогер жаловался на проблемы с ногой и позвоночником.

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года заключения по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.