В Евросоюзе призвали освободить Навального
Брюссель обеспокоен сообщениями о его самочувствии.
Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда
Евросоюз призывал к "незамедлительному освобождению" осуждённого российского оппозиционера Алексея Навального из-за сообщений о его состоянии здоровья. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Внешнеполитической службы ЕС Набилю Масралли.
По её словам, российские власти должны обеспечить Навальному медицинскую помощь и допустить к нему адвокатов.
Ранее защитники блогера заявили, что их не пустили на свидание с ним. Также юристы рассказали, что блогер жаловался на проблемы с ногой и позвоночником.
Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года заключения по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.
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