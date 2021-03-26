Впервые в истории три атомные подлодки России одновременно всплыли, проломив лёд в Арктике — видео
Владимир Путин подчеркнул, что арктическая экспедиция не имеет аналогов ни в истории СССР, ни в современной России.
Кадр из видео © Минобороны РФ
Впервые в истории три атомные подлодки России одновременно всплыли, проломив лёд в Арктике. Видео © LIFE / Минобороны РФ
Главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах арктической экспедиции "Умка-2021". В ходе неё впервые в истории российского военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трёх атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров.
"Арктическая экспедиция не имеет аналогов ни в истории советского периода, ни в истории России", — отметил глава государства.
А ещё Лайф рассказывал, что ВМФ РФ усилят тремя атомными подлодками до конца года. Также ранее National Interest составил список из пяти боевых кораблей России, которые доминируют в водах Чёрного моря.
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