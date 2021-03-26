Впервые в истории три атомные подлодки России одновременно всплыли, проломив лёд в Арктике. Видео © LIFE / Минобороны РФ

Главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах арктической экспедиции "Умка-2021". В ходе неё впервые в истории российского военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трёх атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров.