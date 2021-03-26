"Весна, силы появились": Владелец рассказал о львице, которая перепугала жителей элитного посёлка

Владелец рассказал о львице, которая перепугала жителей элитного посёлка. Видео © LIFE

Хозяин львицы, которая забралась на крышу дома в подмосковной деревне Козино, рассказал Лайфу о своём питомце. Мужчина отметил, что большую кошку зовут Тара и ей всего лишь один год.

"Соседи немножко перенервничали, засняли Тару на крыше её вольера. Я приехал, завёл её обратно в её домик. То, что она залезла на крышу своего домика, — это первый раз такое, весна, может быть, силы появились", — отметил Павел Сизов.

Хозяин львицы добавил, что теперь, конечно же, примет меры. Он обратил внимание, что над частью вольеров уже есть защитная сетка и теперь её распространят и над Тарой, которая была самой спокойной из всех животных.

"Это единственный лев, который у нас в Подмосковье легальный. То есть и куплена она по документам, с соблюдением всех правил, и завозили её через регистрацию в системе ветнадзора. Для этого были созданы условия, домики, территория ограждённая. Нас постоянно проверяет наша ветеринарная служба". Мы действуем в рамках закона, чтобы не было никаких вопросов", — заключил собеседник Лайфа.

А два года назад с того же участка сбежала другая экзотическая кошка — пума. Тогда животное напало на собаку, после чего несколько дней провело в приюте в ожидании хозяина.

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