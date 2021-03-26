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"Весна, силы появились": Владелец рассказал о львице, которая перепугала жителей элитного посёлка

По его словам, Тара — единственная легальная львица в Подмосковье.

26 марта 2021, 14:27

Владелец рассказал о львице, которая перепугала жителей элитного посёлка. Видео © LIFE

Хозяин львицы, которая забралась на крышу дома в подмосковной деревне Козино, рассказал Лайфу о своём питомце. Мужчина отметил, что большую кошку зовут Тара и ей всего лишь один год.

"Соседи немножко перенервничали, засняли Тару на крыше её вольера. Я приехал, завёл её обратно в её домик. То, что она залезла на крышу своего домика, — это первый раз такое, весна, может быть, силы появились", отметил Павел Сизов.

Хозяин львицы добавил, что теперь, конечно же, примет меры. Он обратил внимание, что над частью вольеров уже есть защитная сетка и теперь её распространят и над Тарой, которая была самой спокойной из всех животных.

Жителей элитного посёлка под Москвой напугала львица, забравшаяся на крышу дома — видео

Жителей элитного посёлка под Москвой напугала львица, забравшаяся на крышу дома — видео

"Это единственный лев, который у нас в Подмосковье легальный. То есть и куплена она по документам, с соблюдением всех правил, и завозили её через регистрацию в системе ветнадзора. Для этого были созданы условия, домики, территория ограждённая. Нас постоянно проверяет наша ветеринарная служба". Мы действуем в рамках закона, чтобы не было никаких вопросов", — заключил собеседник Лайфа.

А два года назад с того же участка сбежала другая экзотическая кошка — пума. Тогда животное напало на собаку, после чего несколько дней провело в приюте в ожидании хозяина.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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