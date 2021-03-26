Трое ярославцев устроили треш-стрим с погромом квартиры и за донаты изнасиловали её хозяйку

Трое ярославцев устроили треш-стрим с погромом квартиры и изнасиловали её хозяйку. Видео © Соцсети

В Ярославле трое молодых людей устроили треш-стрим и за донаты зрителей разгромили квартиру многодетной матери, с которой выпивали. Как сообщил Лайфу источник, перед этим женщину изнасиловали.

Инцидент произошёл несколько дней назад, когда 30-летняя Наталья Н. пригласила к себе 21-летнего друга и двух его приятелей. Двое детей — 9 и 11 лет — в этот момент находились у бабушки, поэтому компания решила разбавить томный вечер алкогольными напитками.

Как рассказала пострадавшая следователям, друзья подсыпали ей в алкоголь неизвестное вещество, из-за чего она практически ничего не помнит. Когда разум хозяйки квартиры помутнел, гости решили воспользоваться этим и устроили стрим с мобильного телефона. Парни решили заработать и предложили зрителям интерактив: за ваши деньги — любой каприз. В итоге двое молодых людей разбили всю посуду, сломали мебель, сантехнику и даже холодильник. Третий друг в этот момент был занят самой хозяйкой. Судя по фотографии, распространённой в соцсетях, в квартире имел место факт сексуального насилия.

Правоохранительные органы уже установили личности горе-стримеров, однако пока они не задержаны. В ближайшее время Наталья пройдёт медицинскую экспертизу, чтобы подтвердить факт насилия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Треш-стримы — достаточно острая тема, получившая большой резонанс в России в последнее время. Причиной тому стал случай прошлой осенью, когда в "Москве-Сити" стример Андрей Бурим (Mellstroy) в прямом эфире несколько раз ударил лицом об стол девушку. Вслед за ним другой "интернет-герой" — Стас Решетняк (Reeflay) — во время стрима демонстративно издевался над подругой, которая позже умерла на глазах у тысяч пользователей.

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