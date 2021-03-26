Жителей элитного посёлка под Москвой напугала львица, забравшаяся на крышу дома. Видео © Соцсети

Жители подмосковной деревни Козино стали свидетелями очень странной картины. На крыше одного из домов была замечена взрослая львица.

Судя по кадрам, которые распространяются в соцсетях, животное абсолютно не напугано. Большая "киса" сидит на кровле и спокойно наблюдает за тем, как очевидцы с удивлением наблюдают за ней. Сперва сообщалось, что львица сбежала из дома, однако, как рассказала хозяйка хищницы в беседе с телеканалом "360", ситуация под контролем и никто никуда не сбегал. Эту же информацию позже подтвердили полицейские, приехавшие на участок.

"Нет у нас никакого переполоха. Абсолютно. Это соседи, я на их место ставлю машину, и вот у нас такая месть получилась", — сказала женщина.

А два года назад с того же участка сбежала другая экзотическая кошка — пума. Тогда животное напало на собаку, после чего несколько дней провело в приюте в ожидании хозяина.

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