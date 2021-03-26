МВД Белоруссии сообщило о предотвращении двух терактов
Атаки готовились в республиканской столице и в одной из воинских частей Минской области.
Фото © ТАСС / Наталия Федосенко
В Белоруссии предотвращено два теракта, которые планировал осуществить житель Пинского района Брестской области. Об этом сообщила в своём Telegram-канале пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова. По её словам, атаки готовились в республиканской столице и в одной из воинских частей Минской области.
35-летний подозреваемый задержан.
"Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, ещё один — в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства", — проинформировала представитель ведомства.
Ранее в КГБ Белоруссии доложили Лукашенко об угрозе дестабилизации ситуации в стране. В докладе отмечался "рост террористических угроз с территории соседей Белоруссии, как правило, с сопредельных государств". Острый период планировался как раз на период с 25 по 27 марта.
Напомним, что в середине февраля в Минске за изготовление протестной атрибутики задержали россиянина. Его организация штамповала бело-красно-белые флаги, маски, растяжки и наклейки и отправляла всё на продажу.
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