Лайф публикует видео с места на Москве-реке, где утонул музыкант Липницкий
Поиски тела погибшего осложняются рядом факторов.
Кадр из видео © LIFE
Спасатели в Москве-реке ищут тело экс-участника группы "Звуки Му". Видео © LIFE
В Москве-реке проходят поиски экс-участника группы "Звуки Му" Александра Липницкого. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места, где, предположительно, утонул музыкант. На кадрах заметны большие проталины и лёд.
Как рассказал собеседник Лайфа, на месте работают спасатели. Они занимаются поиском, но есть сложности, потому что непонятно место, где именно провалился Липницкий. Кроме того, нет свидетелей, работа осложняется и тем, что в месте пропажи музыканта на реке идут течения.
Как сообщал Лайф, трагедия произошла накануне в районе посёлка Николина Гора в Подмосковье. Липницкий провалился под лёд, прогуливаясь на лыжах неподалёку от дома. Ему было 68 лет.
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