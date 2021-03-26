Лайф публикует видео с места на Москве-реке, где утонул музыкант Липницкий

В Москве-реке проходят поиски экс-участника группы "Звуки Му" Александра Липницкого. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места, где, предположительно, утонул музыкант. На кадрах заметны большие проталины и лёд.

Как рассказал собеседник Лайфа, на месте работают спасатели. Они занимаются поиском, но есть сложности, потому что непонятно место, где именно провалился Липницкий. Кроме того, нет свидетелей, работа осложняется и тем, что в месте пропажи музыканта на реке идут течения.