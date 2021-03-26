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Лайф публикует видео с места на Москве-реке, где утонул музыкант Липницкий

Поиски тела погибшего осложняются рядом факторов.

26 марта 2021, 13:13

Кадр из видео © LIFE

Спасатели в Москве-реке ищут тело экс-участника группы "Звуки Му". Видео © LIFE

В Москве-реке проходят поиски экс-участника группы "Звуки Му" Александра Липницкого. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места, где, предположительно, утонул музыкант. На кадрах заметны большие проталины и лёд.

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Как рассказал собеседник Лайфа, на месте работают спасатели. Они занимаются поиском, но есть сложности, потому что непонятно место, где именно провалился Липницкий. Кроме того, нет свидетелей, работа осложняется и тем, что в месте пропажи музыканта на реке идут течения.

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Как сообщал Лайф, трагедия произошла накануне в районе посёлка Николина Гора в Подмосковье. Липницкий провалился под лёд, прогуливаясь на лыжах неподалёку от дома. Ему было 68 лет.


Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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