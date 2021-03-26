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Россияне Загорски и Гурейро установили личный рекорд в ритм-танце на ЧМ по фигурному катанию

За выступление российские танцоры получили 75,58 балла.

26 марта 2021, 13:04

Скриншот © Первый канал

Фигуристы из России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро чисто откатали свой зажигательный номер под музыку из фильма "Величайший шоумен" на чемпионате мира в Стокгольме. За ритмический танец они получили 75,58. Для них это личный рекорд. Пока наши спортсмены лидируют, но сильнейшие дуэты выступят позже.

Российские танцоры Александра Степанова — Иван Букин и Виктория Синицина — Никита Кацалапов выступят в предпоследней и последней разминках соответственно.

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Отметим, что сегодня в Стокгольме будут разыграны медали среди женщин-одиночниц.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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