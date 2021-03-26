Россияне Загорски и Гурейро установили личный рекорд в ритм-танце на ЧМ по фигурному катанию

Фигуристы из России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро чисто откатали свой зажигательный номер под музыку из фильма "Величайший шоумен" на чемпионате мира в Стокгольме. За ритмический танец они получили 75,58. Для них это личный рекорд. Пока наши спортсмены лидируют, но сильнейшие дуэты выступят позже.



