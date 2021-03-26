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Щербакова провалила тренировку перед произвольной программой на ЧМ, Трусова упала один раз

Уже сегодня вечером фанаты фигурного катания узнают имя новой чемпионки мира.

26 марта 2021, 12:26

Фото © Zuma / TASS

Россиянка Анна Щербакова на последней официальной тренировке перед произвольной программой на ЧМ в Стокгольме упала целых четыре раза после исполнения прыжков. Ученица Этери Тутберидзе уверенно выиграла короткую программу, идеально исполнив все элементы.

Ученица Плющенко провалила короткую программу на ЧМ, а подопечная Тутберидзе стала лучшей

Ученица Плющенко провалила короткую программу на ЧМ, а подопечная Тутберидзе стала лучшей

При этом Александра Трусова, которая провалила короткую программу, став лишь 12-й, на тренировке перед выступлением упала после четверного сальхова. Она попыталась исполнить три четверных прыжка, но не всё получилось выполнить чисто.

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А вот Елизавета Туктамышева не провела официальную тренировку, просто покинув лёд. Подопечная Алексея Мишина решила не тратить силы перед важным выступлением.

Напомним, что сегодня в Стокгольме определится новая чемпионка мира.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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