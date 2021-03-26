Скандальный русский против сына Шумахера: главные интриги "Формулы-1"

Сверхзадача Хэмилтона

По части борьбы за чемпионство в "Формуле-1" всё стабильно уже последние лет семь. В прошлом сезоне Льюис Хэмилтон побил большинство рекордов Михаэля Шумахера и сравнялся с главным достижением — семь чемпионских титулов. Британец до последнего тянул с новым контрактом, и кто-то мог подумать, что он решил уйти на покой, но нет. Льюис снова в строю, и в этом году он ставит перед собой сверхзадачу. Просто выигрывать титулы для Хэмилтона теперь недостаточно.

Я хочу запомниться человеком, который изменил всё. Или голосом равноправия. Что-то в таком духе Льюис Хэмилтон Семикратный чемпион мира

Льюис — первый и единственный темнокожий чемпион "Формулы-1" за всю историю, и он считает своим долгом нести в массы идеи движения Black Lives Matter. Гонщик уже заявил, что продолжит вставать на одно колено перед гонками. А вот другим пилотам позволено этого не делать, если они не хотят.

Что касается непосредственно борьбы на трассе, то Хэмилтон всё ещё сильнее всех даже в 36 лет. К очередному сезону он подходит главным фаворитом. Нико Росберг, который сумел победить Льюиса в 2016 году, уверен, что его бывшему партнёру не помешает давление из-за потенциально рекордного титула. Но предварительный расклад таков: если Хэмилтон снова станет чемпионом, то он окончательно и, возможно, бесповоротно возглавит пантеон богов "Формулы-1" всех времён. Вот лихачей на дорогах продолжат называть шумахерами.

Великий ветеран снова в строю

Важное событие для "Формулы-1" — это возвращение в пелотон двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо. Свой первый сезон в "Королевских гонках" он проводил аж двадцать лет назад! С тех пор он поучаствовал в важнейших событиях гонок XXI века: прервал гегемонию Михаэля Шумахера, в одиночку бросал вызов Себастьяну Феттелю в эпоху его доминирования, а затем помогал моторам Honda вернуться на арену.

За годы без "Формулы-1" он тоже не валялся на пляже: выиграл гонку "24 часа Дейтоны", дважды стал победителем "24 часа Ле-Мана" и завоевал титул чемпиона мира в гонках на выносливость. И при этом усиленно работал над своей физической формой, чтобы ни в чём не уступать более молодым пилотам. Ведь Фернандо в этом сезоне исполнится 40 лет!

Звучит жутко, но самого Алонсо возраст, кажется, совсем "не парит". Он всё ещё считает себя крутым пилотом, и спорить с этим парнем вряд ли кто-то осмелится.

Я круче Хэмилтона, Феттеля, Ферстаппена и Райкконена. Я вернулся в "Формулу-1" с намерением выступать как можно лучше, это естественно, с целью получить шанс бороться за победы в гонках, а также, будем надеяться, за чемпионский титул Фернандо Алонсо Двукратный чемпион "Формулы-1"

Бороться за титул сразу же у Алонсо вряд ли получится: болид Alpine в 2021-м этого просто не позволит. Но у Фернандо долгоиграющие планы: в 2022-м "Королевские гонки" ожидает смена регламента, и испанец очень верит, что он от этого выиграет, — примерно как Хэмилтон в 2014 году, когда технически трансформации позволили команде Mercedes стать доминатором на долгие годы.

Скандальный русский против сына Шумахера

Не успели российские болельщики погоревать из-за непродления контракта с Даниилом Квятом, как стало известно, что русский пилот в "Формуле-1 всё же будет! Никита Мазепин очень неплохо проявил себя в "Формуле-2" и заслужил приглашение в элитную серию. Ах да, помогли ещё и деньги отца, который сделал щедрые финансовые вливания в команду Haas. Настолько щедрые, что американский коллектив будет выступать с российским триколором на болиде и никто им за это ничего не сделает, даже несмотря на запрет Спортивного арбитражного суда.

Мазепин начал карьеру в "Формуле" не лучшим образом: сразу же влип в крупный скандал, показав девушку с голой грудью в сториз "Инстаграма". Но историю быстренько замяли, гонщик изменился и, хочется верить, сосредоточился на подготовке к сезону. Ведь испытания ему предстоят нешуточные.

Haas — абсолютно безнадёжный аутсайдер сезона, который вряд ли сможет побороться даже за предпоследнее место в Кубке конструкторов. А это значит, что главным соперником Мазепина станет его собственный напарник. И это не кто-нибудь, а сын самого Михаэля Шумахера. На Мика возлагают большие надежды в том числе и в Ferrari: если немец хорошо проявит себя в слабой команде, то путь в сильную будет для него открыт. Так что между Мазепиным и Шумахером на трассе вряд ли можно будет увидеть джентльменские отношения: у каждого свои задачи и своя борьба. Учитывая взрывной характер русского пилота, почти наверняка не обойдётся без аварий.

Квят выжидает

А если уж речь заходит об авариях, то тут как тут Даниил Торпеда Квят! Место боевого пилота в "Формуле-1" ему сохранить не удалось, но россиянин занял место резервиста в Alpine. С одной стороны, это всего лишь второй состав, скамейка запасных. Но с другой, в "Королевских гонках" очень важно оставаться в пелотоне, чтобы иметь шанс вернуться. У Квята уже есть опыт камбэков, и его главная задача на данный сезон — сделать это снова. Во-первых, никто не знает о планах Алонсо: вдруг ветеран решит окончательно уйти на покой? Во-вторых, коронавирус всё ещё продолжает бушевать, а "Формула-1" будет колесить по миру. Если кто-то вдруг заболеет, Квят всегда будет готов подменить. А там, глядишь, и место основного пилота в другой команде освободится.

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