"Коррупция — важная составляющая нашей работы": Глава брянской полиции оговорился в интервью и стал мемом в погонах
Со слов генерал-майора МВД, взяточничество — это зло, которым его коллеги занимаются совместно с прокуратурой, СК и спецслужбами.
Начальник УМВД РФ по Брянской области: Коррупция — важная составляющая нашей работы
Видео © "Брянская губерния"
Начальник УМВД РФ по Брянской области Владислав Толкунов дал очень неудачное интервью в прямом эфире телеканала "Брянская губерния". Страж порядка допустил сразу несколько обидных оговорок, из-за чего стал мемом в погонах и героем (или антигероем) соцсетей. Юзеры разбирают на цитаты его высказывание о коррупции и соратниках полиции в борьбе с ней.
"Хочу отметить, что коррупция — это важная составляющая нашей работы, но далеко не единственная. Но в то же время это зло, которым занимаемся мы совместно с прокуратурой, СК, ФСБ, силовую поддержку нам оказывает Росгвардия", — завил журналистам генерал-майор.
Владислав Александрович Толкунов имеет два высших образования — экономическое и юридическое (МГУ имени Н.П. Огарёва и РАНХиГС). Службу в правоохранительных органах он начал ещё в 1997 году в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции, а должность начальника ГУ МВД получил в 2018-м.
Отметим, что интервью, о котором идёт речь, было показано в эфире ещё в ноябре, но сам фрагмент завирусился в соцсетях совсем недавно.
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