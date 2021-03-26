"Коррупция — важная составляющая нашей работы": Глава брянской полиции оговорился в интервью и стал мемом в погонах

Начальник УМВД РФ по Брянской области: Коррупция — важная составляющая нашей работы Видео © "Брянская губерния"

Начальник УМВД РФ по Брянской области Владислав Толкунов дал очень неудачное интервью в прямом эфире телеканала "Брянская губерния". Страж порядка допустил сразу несколько обидных оговорок, из-за чего стал мемом в погонах и героем (или антигероем) соцсетей. Юзеры разбирают на цитаты его высказывание о коррупции и соратниках полиции в борьбе с ней.

"Хочу отметить, что коррупция — это важная составляющая нашей работы, но далеко не единственная. Но в то же время это зло, которым занимаемся мы совместно с прокуратурой, СК, ФСБ, силовую поддержку нам оказывает Росгвардия", — завил журналистам генерал-майор.

Владислав Александрович Толкунов имеет два высших образования — экономическое и юридическое (МГУ имени Н.П. Огарёва и РАНХиГС). Службу в правоохранительных органах он начал ещё в 1997 году в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции, а должность начальника ГУ МВД получил в 2018-м.

Отметим, что интервью, о котором идёт речь, было показано в эфире ещё в ноябре, но сам фрагмент завирусился в соцсетях совсем недавно.

Ранее Лайф рассказывал, как президент Байден, который из-за своих частых странных заявлений получил прозвище Джо Деменцио, допустил оговорку во время выступления перед общественностью, сказав, что "детей любит больше, чем людей".

До этого многих насмешила оговорка главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что он не признаёт Александра Лукашенко "легитимным президентом Украины".

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