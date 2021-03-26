Путин поручил расширить программу туристического кешбэка для студентов и школьников

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству расширить программу туристического кешбэка для студентов и школьников — увеличить процент этого кешбэка и распространить программу для них на весь год.

"У нас есть программа туристического кешбэка. Это правило не действует именно тогда, когда у молодых людей, школьников каникулы. А нужно, чтобы работало как минимум в этот период. Надо сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф действовал круглый год. И второе — нужно увеличить этот кешбэк. Попрошу правительство над этим подумать", — заявил глава государства на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".