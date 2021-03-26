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Путин поручил расширить программу туристического кешбэка для студентов и школьников

Новый этап программы стартовал 18 марта.

26 марта 2021, 12:38
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству расширить программу туристического кешбэка для студентов и школьников — увеличить процент этого кешбэка и распространить программу для них на весь год.

"У нас есть программа туристического кешбэка. Это правило не действует именно тогда, когда у молодых людей, школьников каникулы. А нужно, чтобы работало как минимум в этот период. Надо сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф действовал круглый год. И второе — нужно увеличить этот кешбэк. Попрошу правительство над этим подумать", — заявил глава государства на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".

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Напомним, первый этап программы был реализован в прошлом году. Возможностью воспользовалось более 50 тысяч человек, купив туров на 1,4 миллиарда рублей. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды. Второй этап продаж туров с кешбэком стартовал в октябре, при этом почти треть новогодних бронирований в России была оформлена в рамках этой программы.

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18 марта продажа туров по России, за которые государство вернёт 20% от стоимости, возобновилась. Вернуть можно будет не больше 20 тысяч рублей с поездки. Минимальная её продолжительность в рамках акции составляет две ночи. В проекте участвуют все регионы России.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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