Путин поручил расширить программу туристического кешбэка для студентов и школьников
Новый этап программы стартовал 18 марта.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству расширить программу туристического кешбэка для студентов и школьников — увеличить процент этого кешбэка и распространить программу для них на весь год.
"У нас есть программа туристического кешбэка. Это правило не действует именно тогда, когда у молодых людей, школьников каникулы. А нужно, чтобы работало как минимум в этот период. Надо сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф действовал круглый год. И второе — нужно увеличить этот кешбэк. Попрошу правительство над этим подумать", — заявил глава государства на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".
Напомним, первый этап программы был реализован в прошлом году. Возможностью воспользовалось более 50 тысяч человек, купив туров на 1,4 миллиарда рублей. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды. Второй этап продаж туров с кешбэком стартовал в октябре, при этом почти треть новогодних бронирований в России была оформлена в рамках этой программы.
18 марта продажа туров по России, за которые государство вернёт 20% от стоимости, возобновилась. Вернуть можно будет не больше 20 тысяч рублей с поездки. Минимальная её продолжительность в рамках акции составляет две ночи. В проекте участвуют все регионы России.
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