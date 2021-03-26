МВД подготовило изменения по замене просроченного паспорта

Изменения, касающиеся использования паспорта через 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста, были предложены Министерством внутренних дел России. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

По достижении 20 и 45 лет паспорт гражданина РФ фактически прекращает своё действие, поскольку по действующему законодательству он подлежит замене с момента достижения указанного возраста. Это обстоятельство, по мнению МВД, ограничивает права граждан. В частности, россияне не могут зарегистрироваться на Едином портале госуслуг [где можно подать заявление о замене паспорта] и получать любые банковские услуги.

"Признание паспорта действительным на срок до 30 дней после наступления определённых обстоятельств позволит решить данную проблему ‎и создать необходимые условия для полноценного участия гражданина ‎в общественной, политической, экономической жизни общества", — говорится в пояснительной записке.

Такой законопроект позволит снять коррупционные риски и устранить различные злоупотребления со стороны должностных лиц. Также в МВД предложили изменить последнюю страницу паспорта, где будет отредактирован текст памятки для владельца документа.

"Проектом постановления предлагается разместить на последней странице бланка паспорта информацию для его владельца, содержащую основные положения, связанные с выдачей и заменой паспорта, которая будет способствовать простому восприятию гражданами необходимых сведений", — пояснили в записке.

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