Опубликовано видео задержания бизнесмена, похитившего собственную дочь в Москве

Задержание похитителей ребёнка в Москве. Видео mvdmedia.ru

В Московской области и Республике Коми задержали бизнесмена Рулана Тутушева, который 12 марта похитил собственную дочь, и его подельника. Кадры задержания опубликовало МВД.

По данным полиции, изначально девочку прятали на территории Ленинградской области, а потом перевезли в Подмосковье. Ребёнка уже передали матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает. А похитителями теперь занялись следственные органы.

Напомним, 12 марта бизнесмен Рулан Тутушев с сообщниками ворвался в квартиру бывшей сожительницы Ольги, чтобы забрать общую годовалую дочь вопреки решению суда. Пока один из них держал мать ребёнка, отец забрал девочку и вынес её из квартиры. Женщине угрожали убийством, если она окажет сопротивление.

Это уже второй случай в данной семье за два года. Рулан и Ольга никогда не состояли в браке, однако во время совместной жизни у них родился ребёнок. После очередного конфликта женщина забрала дочь и съехала от возлюбленного, не сообщив нового адреса. Тогда мужчина выследил и буквально выхватил дочку из рук её матери, после чего скрылся. В результате состоялся суд, девочка осталась с мамой.

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