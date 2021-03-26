Закредитованность россиян достигла рекордных 11,7%
Главная причина — пандемия.
Фото © Агентство "Москва"
Центробанк к началу 2021 года зафиксировал рекордную долговую нагрузку россиян в размере 11,7%. Об этом в пятницу сообщила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова в ходе выступления на Всероссийской банковской конференции.
Главная причина — пандемия.
"Мы видим, что долговая нагрузка подросла в прошлом году, что неудивительно. Во многом это связано с пандемией, с сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале прошлого года", — проинформировала она.
По оценкам Центробанка, долговая нагрузка лишь у ипотечных заёмщиков к началу года подросла до 1,9%, а по другим кредитам — до 9,8%.
Ранее президент Владимир Путин рекомендовал подготовить и принять поправки, которые защитили бы от списания по долгам минимальный доход граждан. Проектами законов будут заниматься Федеральное собрание и Правительство РФ в период весенней сессии.
Напомним, что на днях россиянам объяснили, когда их могут заставить выплачивать чужой долг. Например, его можно получить вместе с наследством.
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