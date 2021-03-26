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Путин: 5 млн человек приняли участие в мероприятиях АНО "Россия — страна возможностей"

Глава государства отметил, что проект помогает школьникам и студентам добиваться поставленных целей.

26 марта 2021, 12:06
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Пять миллионов человек приняли участие в мероприятиях, связанных с платформой "Россия — страна возможностей". Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета проекта.

"Социальные лифты, на мой взгляд, в рамках этой работы неплохо реализуются. И школьники, и студенты имеют возможность использовать все свои лучшие качества, чтобы добиться тех целей, которые они перед собой ставят", — сказал Путин.

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А накануне глава государства провёл видеоконференцию с лауреатами президентской премии в области культуры и искусства. Владимир Путин поздравил россиян с Днём работника культуры и отметил особую важность отрасли в современном обществе.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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