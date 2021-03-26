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В Египте при столкновении пассажирских поездов более 30 человек погибли и 60 пострадали — видео

Власти распорядились задержать машинистов.

26 марта 2021, 12:13

Фото © Twitter / Samar Samir

В Египте при столкновении пассажирских поездов погибло более 30 человек. Видео © Twitter / Egypt Today Magazine

В Египте в результате столкновения пассажирских поездов погибло 32 человека, ещё по меньшей мере 60 пострадали. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Крушение составов произошло к югу от Каира. Три вагона после аварии оказались перевёрнуты. Сейчас на месте работают спасатели. Глава Минтранса Египта распорядился задержать обоих машинистов.

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Горели целыми семьями: кто виноват в крушении поезда в Подсосенке

Ранее Лайф рассказывал, что в американском штате Техас при столкновении перевозившего нефтепродукты поезда с грузовым автомобилем прогремел мощный взрыв. Лайф публиковал видео.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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