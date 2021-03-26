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В МИД РФ оценили санкции Киева против российских СМИ: Украина исследует дно демократии

Также представитель дипведомства обратился к мировому сообществу с призывом отказаться от политики двойных стандартов.

26 марта 2021, 12:32
<p>Фото © <a href="https://vk.com/mid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба МИД России</a></p>

Фото © Пресс-служба МИД России

Украинские санкции против российских граждан и компаний демонстрируют желание Киева исследовать дно демократии в стране. Об этом в ходе своего брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если говорить ёмко и говорить понятно для самого киевского режима, используя понятную ему лексику, то у меня такое впечатление, что подобными мерами украинский режим исследует дно демократии на Украине", — объяснила Захарова.

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Санкции властей Украины, по мнению дипломата, никак не соотносятся с ключевыми принципами свободы слова и плюрализма мнений. К тому же они определённо идут вразрез с Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

"Мы призываем мировое сообщество отказаться от такой политики не просто двойных стандартов, а непринятия действенных мер в отношении явного наступления на демократические принципы и наконец дать оценку всем многочисленным эпизодам запугивания, уголовного преследования инакомыслящих, убийств и иных форм наступления на демократию на Украине", — подчеркнула Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций в отношении лиц и компаний, в том числе из России. Они касаются 81 компании и 26 физических лиц. Под ограничения попали ряд российских СМИ, в том числе и компания "СМИ2", в которой позже ответили Зеленскому своими санкциями.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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