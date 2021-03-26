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Путин предложил проводить конкурс "Учитель года" в формате реалити-шоу

Ранее глава государства уже обсуждал такой формат со своей администрацией.

26 марта 2021, 12:51
<p>Фото © ТАСС / Валентина Певцова</p>

Фото © ТАСС / Валентина Певцова

Президент России Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" предложил изменить формат конкурса "Учитель года".

"Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года. Я уже администрации [президента] говорил об этом. <...> Что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа в этом направлении", — сказал президент.

Путин: 5 млн человек приняли участие в мероприятиях АНО "Россия — страна возможностей"

Путин: 5 млн человек приняли участие в мероприятиях АНО "Россия — страна возможностей"

Кроме того, Путин поддержал идею ввести новую номинацию в конкурсе "Учитель будущего" для того, чтобы в нём могли участвовать директора школ. Один из таких директоров как раз и стал автором предложения. После общения с руководителем учебного заведения президент поручил властям проработать меры поддержки педагога и его школы.

Напомним, ранее в феврале на встрече с лауреатами конкурса "Учитель года" Путин уже предлагал запустить конкурс в ТВ-формате. Также президент пообещал, что государство и дальше будет заботиться о педагогах, во всех школах появится быстрый Интернет, а следить за контентом в нём будут так, чтобы не ограничивать права пользователей и свободу слова.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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