"Годзилла против Конга": Зоолог рассказал, кто из монстров сильнее

Академик Российской академии естественных наук (РАЕН), зоолог Анатолий Кудактин попытался разобраться в вопросе, кто из монстров сильнее: Годзилла или всё-таки Конг.

"Всё зависит от ситуации и смотря где происходит битва — на суше или на воде. Если горилла охотится на ящерицу, то она применяет приёмы, которые дают ей преимущества, самый главный из которых — это неожиданность. А если жертва знает, что на неё охотятся, то преимущество у второй стороны", — рассуждает собеседник Лайфа.

А вот если исключить момент неожиданности, тогда победит тот, кто проворнее, более подготовлен физически. В таком случае эксперту непонятно, почему режиссёр блокбастера Адам Вингард ставит на Годзиллу.

"Вполне возможно, что это как раз горилла", — разводит руками он.

Отметим, что блокбастер, о котором идёт речь, вышел в российский прокат 25 марта и стал уже четвёртым фильмом про Годзиллу в Голливуде. Впервые гигантские ящер и горилла сошлись на экране в фантастическом японском боевике "Кинг-Конг против Годзиллы" 1962 года.

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