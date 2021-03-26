Повышение ключевой ставки в Минфине сравнили с холодным душем
В ведомстве высказали мнение, что это было необходимо, чтобы люди встряхнулись.
Фото © ТАСС / Андрей Любимов
Для многих повышение ключевой ставки Банком России на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых, оказалось "холодным душем". Такую точку зрения высказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Это неизбежно. Может быть, они будут расти и до 5%, и до 6% — мы этого не знаем, но диапазон задан во всех официальных документах Центрального банка. В любом случае это будет выше, чем сейчас. Это то, что должны все понимать <...> Я признателен Центральному банку, что ставка немного подросла, чтобы люди встряхнулись и подумали, что вообще никто не шутит", — сказал он на всероссийской банковской конференции в ТАСС.
Напомним, 19 марта Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку — на 0,25 п.п. — до 4,5%. Эксперт международной компании INV Анастасия Тарасова объяснила, как это отразится на экономике. Она полагает, что доходность облигаций увеличится, а стоимость акций российских компаний на фондовом рынке снизится.
Лента новостей
Выбор редакции
Закредитованность россиян достигла рекордных 11,7%
Минфин предложил не ослаблять в России требования к составу пива
Лайф публикует видео с места на Москве-реке, где утонул музыкант Липницкий
Жителей элитного посёлка под Москвой напугала львица, забравшаяся на крышу дома — видео
Врач напугал владельцев AirPods, показав, что стало с ушами пациента из-за их использования
Комментариев: 0