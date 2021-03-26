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Повышение ключевой ставки в Минфине сравнили с холодным душем

В ведомстве высказали мнение, что это было необходимо, чтобы люди встряхнулись.

26 марта 2021, 13:21
<p>Фото © ТАСС / Андрей Любимов</p>

Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Для многих повышение ключевой ставки Банком России на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых, оказалось "холодным душем". Такую точку зрения высказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Это неизбежно. Может быть, они будут расти и до 5%, и до 6% — мы этого не знаем, но диапазон задан во всех официальных документах Центрального банка. В любом случае это будет выше, чем сейчас. Это то, что должны все понимать <...> Я признателен Центральному банку, что ставка немного подросла, чтобы люди встряхнулись и подумали, что вообще никто не шутит", — сказал он на всероссийской банковской конференции в ТАСС.

Неожиданный ход: как повышение ключевой ставки отразится на курсе рубля, вкладах и кредитах

Неожиданный ход: как повышение ключевой ставки отразится на курсе рубля, вкладах и кредитах

Напомним, 19 марта Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку — на 0,25 п.п. — до 4,5%. Эксперт международной компании INV Анастасия Тарасова объяснила, как это отразится на экономике. Она полагает, что доходность облигаций увеличится, а стоимость акций российских компаний на фондовом рынке снизится.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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