Повышение ключевой ставки в Минфине сравнили с холодным душем

"Это неизбежно. Может быть, они будут расти и до 5%, и до 6% — мы этого не знаем, но диапазон задан во всех официальных документах Центрального банка. В любом случае это будет выше, чем сейчас. Это то, что должны все понимать <...> Я признателен Центральному банку, что ставка немного подросла, чтобы люди встряхнулись и подумали, что вообще никто не шутит", — сказал он на всероссийской банковской конференции в ТАСС.