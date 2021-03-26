Лайф публикует видео с моментом падения рабочего на трамвай в Москве

Момент падения рабочего на трамвай в Москве. Видео с места событий прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение LiveCorr (можно скачать для iOS и Android)

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом падения рабочего на трамвай в Москве. Инцидент произошёл утром 26 марта. 60-летний мужчина рухнул с 20-метровой высоты со строящейся эстакады северо-восточной хорды. В этот момент под стройкой проезжал трамвай № 17, мужчина упал на его крышу, а затем на пути.

Пострадавшего доставили в реанимацию института имени Склифосовского, за его жизнь продолжают бороться врачи.

А ранее в Улан-Удэ рабочий чудом не пострадал при разборе деревянной горки. Видео инцидента появилось в Сети. На кадрах видно, что двое мужчин стоят под конструкцией и рубят опоры. Комментатор за кадром недоумевает, почему они так нарушают технику безопасности. От очередного удара столбы рушатся — и доски начинают падать.

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