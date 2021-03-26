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Путину предложили стать видеоблогером, и он обещал об этом подумать

Глава государства отметил, что сфера медиапространства развивается и будет развиваться дальше.

26 марта 2021, 14:09

Путину предложили стать видеоблогером, и он обещал об этом подумать. Видео © LIFE

В ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" один из участников высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин мог бы стать видеоблогером. Он предложил главе государства подумать над тем, чтобы попробовать себя в данном амплуа.

"Спасибо большое. Я подумаю над этим действительно", — ответил глава государства.

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Также президенту предложили повышать компетентность учителей в социальных сетях и медиапространстве, в логосфере. Путин отметил, что данная сфера "развивается и развиваться будет дальше, приобретать новые возможности, в числе искусственного интеллекта".

"Иначе действительно останешься на обочине и не сможешь реализовать не только себя, не сможешь реализовать свою главную функцию: не сможешь должным образом воздействовать на ребят, на школьников", — подчеркнул он.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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