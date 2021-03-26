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Депутат Гетта от "Единой России" устроил дебош на рейсе "Аэрофлота"

Авиакомпания пожаловалась на народного избранника руководству Госдумы.

26 марта 2021, 14:34
<p>Фото © <a href="https://vk.com/anton.getta?z=photo377424000_457241100/photos377424000" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ВКонтакте" / Антон Гетта</a> </p>

Фото © "ВКонтакте" / Антон Гетта

"Аэрофлот" направил в Государственную думу официальную жалобу на депутата от "Единой России" Антона Гетту. Документ есть в распоряжении Лайфа. Из него следует, что народный избранник вместе с ещё одним пассажиром бизнес-класса якобы устроил дебош на борту, требуя "новых порций алкоголя".

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Перевозчик утверждает, что всё произошло на рейсе Москва — Казань. Во время перелёта Гетта и его попутчик перемещались по салону, мешали пассажирам и без конца дёргали бортпроводников, а когда им перекрыли доступ к алкоголю, начались угрозы. Депутат заверил, что экипаж ждут неприятности и увольнение.

В документе говорится, что по прилёте в Казань буйных пассажиров передали полицейским. О местонахождении народного избранника в настоящий момент Лайфу неизвестно.

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Антон Гетта — зампред Комитета по финансовому рынку в ГД, руководитель совета фракции "Единая Россия" по антикоррупционному законодательству, член центрального штаба ОНФ.

Ранее Лайф сообщал, как в Приангарье на депутата завели дело за пьяный дебош в отделении полиции. Сам народный избранник настаивает, что его задержание было провокацией.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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