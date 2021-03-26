Депутат Гетта от "Единой России" устроил дебош на рейсе "Аэрофлота"
Авиакомпания пожаловалась на народного избранника руководству Госдумы.
Фото © "ВКонтакте" / Антон Гетта
"Аэрофлот" направил в Государственную думу официальную жалобу на депутата от "Единой России" Антона Гетту. Документ есть в распоряжении Лайфа. Из него следует, что народный избранник вместе с ещё одним пассажиром бизнес-класса якобы устроил дебош на борту, требуя "новых порций алкоголя".
Перевозчик утверждает, что всё произошло на рейсе Москва — Казань. Во время перелёта Гетта и его попутчик перемещались по салону, мешали пассажирам и без конца дёргали бортпроводников, а когда им перекрыли доступ к алкоголю, начались угрозы. Депутат заверил, что экипаж ждут неприятности и увольнение.
В документе говорится, что по прилёте в Казань буйных пассажиров передали полицейским. О местонахождении народного избранника в настоящий момент Лайфу неизвестно.
Антон Гетта — зампред Комитета по финансовому рынку в ГД, руководитель совета фракции "Единая Россия" по антикоррупционному законодательству, член центрального штаба ОНФ.
Ранее Лайф сообщал, как в Приангарье на депутата завели дело за пьяный дебош в отделении полиции. Сам народный избранник настаивает, что его задержание было провокацией.
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