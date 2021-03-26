"Мы с ним побеседуем": Неверов отреагирует на жалобу "Аэрофлота" по поводу депутата-дебошира Гетты

По словам руководителя думской фракции "Единая Россия", сейчас предполагаемый виновник скандала находится "в регионе".

Глава фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов в беседе с Лайфом подтвердил, что в нижней палате получили жалобу "Аэрофлота" на депутата Антона Гетту. В документе перевозчик рассказывает об инциденте на рейсе Москва — Казань, где народный избранник якобы устроил дебош, требуя новых порций алкоголя.

По словам Неверова, депутата ждёт "беседа" по прибытии в Москву.

"В Думе это письмо видели. Я пока не могу комментировать, так как не разговаривал с Геттой, так как он находится в регионе. Как прибудет, мы с ним побеседуем и дальше выясним с "Аэрофлотом", — рассказал Лайфу руководитель думской фракции "Единая Россия".