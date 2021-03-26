Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 марта 2021, 17:54
10152

"Мы с ним побеседуем": Неверов отреагирует на жалобу "Аэрофлота" по поводу депутата-дебошира Гетты

По словам руководителя думской фракции "Единая Россия", сейчас предполагаемый виновник скандала находится "в регионе".

Глава фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов в беседе с Лайфом подтвердил, что в нижней палате получили жалобу "Аэрофлота" на депутата Антона Гетту. В документе перевозчик рассказывает об инциденте на рейсе Москва — Казань, где народный избранник якобы устроил дебош, требуя новых порций алкоголя.

Депутат Гетта от "Единой России" устроил дебош на рейсе "Аэрофлота"
Депутат Гетта от "Единой России" устроил дебош на рейсе "Аэрофлота"

По словам Неверова, депутата ждёт "беседа" по прибытии в Москву.

"В Думе это письмо видели. Я пока не могу комментировать, так как не разговаривал с Геттой, так как он находится в регионе. Как прибудет, мы с ним побеседуем и дальше выясним с "Аэрофлотом", — рассказал Лайфу руководитель думской фракции "Единая Россия".

Бывшего депутата-каратиста задержали за драку в McDonald’s

Ранее в распоряжении Лайфа оказалась жалоба "Аэрофлота" руководству Госдумы на депутата Антона Гетту. В документе говорится, что во время перелёта народный избранник со своим попутчиком перемещались по салону, мешали пассажирам и без конца дёргали бортпроводников, а когда им перекрыли доступ к алкоголю — депутат пригрозил экипажу административками, неприятностями и увольнением.

BannerImage

Фото © Instagram.com / sergey.neverov

Александр Юнашев
  • Новости
  • аэрофлот
  • Единая Россия
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar