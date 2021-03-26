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Reuters сообщил о провале попытки снять с мели судно в Суэцком канале

На помощь к месту ЧП направили ещё два буксира.

26 марта 2021, 15:14
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given, перекрывший движение по Суэцкому каналу, не увенчалась успехом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на технического оператора судна — компанию Bernhard Schulte Shipmanagement.

Владелец застрявшего посреди Суэцкого канала гигантского контейнеровоза извинился за пробку

Владелец застрявшего посреди Суэцкого канала гигантского контейнеровоза извинился за пробку

Попытку повторят в воскресенье, 28 марта. По данным аварийно-спасательной группы из Нидерландов, два дополнительных буксира прибудут на место происшествия для помощи в проводимых работах.

Напомним, что 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью перекрыл движение по Суэцкому каналу. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Контейнеровоз пытались сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это несколько затруднительно.

"Роскосмос" показал фото застрявшего посреди Суэцкого канала гигантского контейнеровоза

"Роскосмос" показал фото застрявшего посреди Суэцкого канала гигантского контейнеровоза

Между тем аналитики подсчитали ежедневный ущерб от блокировки Суэцкого канала. Цифра впечатляет.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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