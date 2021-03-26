Reuters сообщил о провале попытки снять с мели судно в Суэцком канале
На помощь к месту ЧП направили ещё два буксира.
Фото © ТАСС / EPA
Попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given, перекрывший движение по Суэцкому каналу, не увенчалась успехом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на технического оператора судна — компанию Bernhard Schulte Shipmanagement.
Попытку повторят в воскресенье, 28 марта. По данным аварийно-спасательной группы из Нидерландов, два дополнительных буксира прибудут на место происшествия для помощи в проводимых работах.
Напомним, что 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью перекрыл движение по Суэцкому каналу. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Контейнеровоз пытались сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это несколько затруднительно.
Между тем аналитики подсчитали ежедневный ущерб от блокировки Суэцкого канала. Цифра впечатляет.
Лента новостей
Путин вспомнил, как упал с лошади и совершил реальный кульбит
сегодня в 14:58
"Мы с ним побеседуем": Неверов отреагирует на жалобу "Аэрофлота" по поводу депутата-дебошира Гетты
сегодня в 14:54
Впервые в истории три атомные подлодки России одновременно всплыли, проломив лёд в Арктике — видео
сегодня в 14:42
Выбор редакции
В Египте при столкновении пассажирских поездов более 30 человек погибли и 60 пострадали — видео
Джо Байден может стать гостем Олимпиады в Токио
"Я этого человека абсолютно не знаю": Москвича больше года атакуют коллекторы за долги его "двойника"
Путин назначил сенатор Олега Мельниченко и.о. губернатора Пензенской области
Два губернатора, мэры и замы министров: Путин оценил работу социальных лифтов в России
Комментариев: 0