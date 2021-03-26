Reuters сообщил о провале попытки снять с мели судно в Суэцком канале

Попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given, перекрывший движение по Суэцкому каналу, не увенчалась успехом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на технического оператора судна — компанию Bernhard Schulte Shipmanagement.

Попытку повторят в воскресенье, 28 марта. По данным аварийно-спасательной группы из Нидерландов, два дополнительных буксира прибудут на место происшествия для помощи в проводимых работах.

Напомним, что 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью перекрыл движение по Суэцкому каналу. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Контейнеровоз пытались сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это несколько затруднительно.

Между тем аналитики подсчитали ежедневный ущерб от блокировки Суэцкого канала. Цифра впечатляет.

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