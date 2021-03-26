Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию

Серебряные призёры чемпионата мира 2019 года Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ в Стокгольме с результатом 88,15 балла. Ученики Александра Жулина блестяще выполнили всё на льду и заслуженно стали первыми. Американские дуэты Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,05), Мэдисон Чок и Эван Бейтс (85,15) заняли второе и третье место соответственно.

Россияне Александра Степанова и Иван Букин не смогли чисто откатать свой номер. К сожалению, партнёрша совершила несколько ошибок. Судьи поставили им 83,02 балла. Пока они пятые.

Ещё один наш дуэт — Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — стал 10-м, получив 75,58 балла. Россияне без помарок представили свой зажигательный номер под музыку из фильма "Величайший шоумен" .

Произвольный танец дуэты продемонстрируют в субботу, 27 марта, начиная с 19:00 (мск).

Итоговый протокол:

Позже в Стокгольме определится новая чемпионка мира, нашу страну представляют Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. Официальную тренировку наши девочки провели неоднозначно, но будем верить в лучший исход в решающем прокате.

Авторы