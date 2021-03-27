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Путин поздравил с праздником Песах российских евреев

Президент отметил большую роль еврейских организаций в деле сбережения традиций предков и укрепления института семьи.

27 марта 2021, 07:11
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах и отметил большую и востребованную работу еврейских организаций, которая направлена на развитие международных гуманитарных связей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Этот особо почитаемый последователями иудаизма праздник имеет непреходящую историческую, духовно-нравственную ценность. Он обращает верующих к событиям глубокой древности — освобождению еврейского народа от рабства, к торжеству идеалов свободы, добра и справедливости", — говорится в поздравлении.

"Путь стойкости и мужества": Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

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Путин отметил важность деятельности еврейских организаций, которая направлена на сбережение религиозных, национальных, культурных обычаев и традиций предков. Он подчеркнул, что самого искреннего уважения заслуживает их работа по поддержанию мира и согласия в обществе, развитию международных гуманитарных связей.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин поздравил россиян с Днём работника культуры. Глава государства отметил, что культура пронизывает все сферы общественной, государственной, да и личной жизни.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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