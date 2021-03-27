Аналитики рассказали, кто в России остался в плюсе благодаря пандемии коронавируса

Пандемия CoViD-19 стала хорошим трамплином для роста в сфере онлайн-продаж продуктов питания и сопутствующих товаров. Так, за коронавирусный год оборот в этой отрасли вырос на рекордные 255%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные платёжного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments.

Отмечается, что специалисты проанализировали онлайновые продажи товаров в 5 сферах, которые показали наибольший рост в пандемию. А в качестве "коронавирусного года" брался промежуток времени с марта 2020-го по февраль 2021-го. В рамках исследования эксперты сравнили прирост оборота и среднюю сумму покупки год к году с 2017 по 2021 год.

"Максимальный эффект от пандемии получила сфера онлайн-продаж продуктов питания и сопутствующих товаров. Если в предыдущие годы средний рост оборота в этой товарной категории год к году составлял 53%, то в пандемийный год отрасль выросла на 255%. Таким образом, можно сказать, что вклад пандемии в рост отрасли составил 202%", — говорится в выводе аналитиков.

На втором месте оказались онлайн-продажи товаров для спорта. Здесь вклад пандемии составил 54%. По словам специалистов, это связано с тем, что во время ограничений люди стали больше заботиться о своём здоровье. Тройку лидеров замкнули онлайн-продажи электроники, где прирост оборота за пандемийный год составил 44%.

На четвёртом и пятом местах оказались онлайн-продажи готовой еды с доставкой и онлайн-образование. Вклад коронавируса в эти отрасли составил 24% и 18% соответственно, а пик роста пришёлся на период максимальных ограничений, связанных с CoViD-19.

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