Лазарев улетел со своим "другом" на отдых после разоблачения их истинных отношений
Певец показал подписчикам свою команду "Неунывающие децибелы".
Кадр из видео © Instagram / lazarevsergey
37-летний Сергей Лазарев в очередной раз подогрел слухи о своей ориентации, отправившись на отдых со своим давним другом Алексом Малиновским. Оба до этого активно скрывали и отрицали свою "дружбу", но в этот раз певец опубликовал совместные видео с Малиновским в инстаграм-сториз.
"Вся банда в сборе. Наша группа "Неунывающие децибелы" отправляется в новое путешествие. Куда и что — мы пока не скажем, но вас ждёт много интересного, вы же понимаете, — говорит на кадрах Лазарев.
Компанию Сергею и Алексу составили ещё двое приятелей. При этом на отдых Лазарев с Малиновским отправились после заявления экс-участника "Дома-2" Рустама Солнцева, который подтвердил догадки поклонников артиста о его истинных отношениях с "другом".
Ранее Лайф писал о том, что Сергей Лазарев пожаловался на десятикратное падение доходов из-за коронавируса.
Выбор редакции
СМИ: Лазарев мог тайно уехать отдыхать на Бали со своим "другом"
Экипаж самолёта с поддельным "Спутником V" в Мексике сбежал от властей
У Гузеевой больше, чем у Сябитовой: звёзды раскрыли размеры своих пенсий
В России создают андроида для работы в открытом космосе
Бывший военный превратил школьный автобус в современную студию, куда поместился даже камин
Комментариев: 0