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Категорий: 18

Лазарев улетел со своим "другом" на отдых после разоблачения их истинных отношений

Певец показал подписчикам свою команду "Неунывающие децибелы".

27 марта 2021, 04:53

Кадр из видео © Instagram / lazarevsergey

37-летний Сергей Лазарев в очередной раз подогрел слухи о своей ориентации, отправившись на отдых со своим давним другом Алексом Малиновским. Оба до этого активно скрывали и отрицали свою "дружбу", но в этот раз певец опубликовал совместные видео с Малиновским в инстаграм-сториз.

"Вся банда в сборе. Наша группа "Неунывающие децибелы" отправляется в новое путешествие. Куда и что — мы пока не скажем, но вас ждёт много интересного, вы же понимаете, — говорит на кадрах Лазарев.

Компанию Сергею и Алексу составили ещё двое приятелей. При этом на отдых Лазарев с Малиновским отправились после заявления экс-участника "Дома-2" Рустама Солнцева, который подтвердил догадки поклонников артиста о его истинных отношениях с "другом".

СМИ: Лазарев мог тайно уехать отдыхать на Бали со своим "другом"

СМИ: Лазарев мог тайно уехать отдыхать на Бали со своим "другом"

Ранее Лайф писал о том, что Сергей Лазарев пожаловался на десятикратное падение доходов из-за коронавируса.

Авторы
Юлия Коновалова

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