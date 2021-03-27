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Первое в истории синхронное всплытие российских атомных подлодок в Арктике заинтересовало Пентагон

Американское военное ведомство отказалось от комментариев.

27 марта 2021, 04:01
<p>Скриншот © LIFE / Минобороны РФ</p>

Скриншот © LIFE / Минобороны РФ

Пентагон следит за ходом российской арктической экспедиции "Умка-2021", во время которой впервые в истории синхронно всплыли из-подо льда три атомные подлодки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского командования ВС США, в чью сферу ответственности входит Арктика.

"Европейское командование США внимательно наблюдает за деятельностью в регионе. Однако у нас нет для вас никакой информации на данную тему", — ответили в ведомстве на запрос о комментариях.

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Центральное командование Пентагона также отказалось отвечать на запрос и переадресовало его профильной структуре вооружённых сил.

Напомним, 26 марта главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах арктической экспедиции "Умка-2021". В ходе неё впервые в истории российского Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трёх атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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