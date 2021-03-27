Первое в истории синхронное всплытие российских атомных подлодок в Арктике заинтересовало Пентагон
Американское военное ведомство отказалось от комментариев.
Скриншот © LIFE / Минобороны РФ
Пентагон следит за ходом российской арктической экспедиции "Умка-2021", во время которой впервые в истории синхронно всплыли из-подо льда три атомные подлодки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского командования ВС США, в чью сферу ответственности входит Арктика.
"Европейское командование США внимательно наблюдает за деятельностью в регионе. Однако у нас нет для вас никакой информации на данную тему", — ответили в ведомстве на запрос о комментариях.
Центральное командование Пентагона также отказалось отвечать на запрос и переадресовало его профильной структуре вооружённых сил.
Напомним, 26 марта главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах арктической экспедиции "Умка-2021". В ходе неё впервые в истории российского Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трёх атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров.
Выбор редакции
Детская писательница Беверли Клири умерла на 105-м году жизни
Экс-переводчица Пентагона слила "Хезболлах" имена причастных к убийству Сулеймани
Секретный приказ: как российские десантники захватили аэродром Слатина и предотвратили третью мировую войну
Лазарев улетел со своим "другом" на отдых после разоблачения их истинных отношений
В России создают андроида для работы в открытом космосе
Комментариев: 0